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Еще одна московская старушка лишилась крупной суммы денег под соусом их «обмена»
По инф. rosbalt.ru   
19 Августа 2019 г.
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В Москве у пенсионерки выманили сбережения под предлогом «обмена денежных купюр». Увы, это не первая такая история. И, похоже, далеко не последняя...

Еще одна московская старушка лишилась крупной суммы денег под соусом их «обмена»

Инцидент произошел в квартире дома в центре Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию. Аферистка проникла в квартиру пожилой москвички, заявив, что проводит обмен денежных купюр. После ухода неизвестной пенсионерка обнаружила пропажу 590 тыс. рублей.

В полиции добавили, что перед приходом аферистки пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и сообщил о приходе «обменщицы». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Нам часто приходится писать про уловки мошенников, выманивающих деньги у стариков под самыми дикими предлогами. Увы, пенсионеры часто держат денги наличными дома (не доверяя банкам, вероятно) - и не считают нужным советоваться с друзьями-родственниками-детьми, когда к ним заявляются какие-то улыбчивые сомнительные типы... Вот еще истории из такого же ряда:

По инф. rosbalt.ru

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