Еще одна московская старушка лишилась крупной суммы денег под соусом их «обмена»

В Москве у пенсионерки выманили сбережения под предлогом «обмена денежных купюр». Увы, это не первая такая история. И, похоже, далеко не последняя...

Инцидент произошел в квартире дома в центре Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию. Аферистка проникла в квартиру пожилой москвички, заявив, что проводит обмен денежных купюр. После ухода неизвестной пенсионерка обнаружила пропажу 590 тыс. рублей.

В полиции добавили, что перед приходом аферистки пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и сообщил о приходе «обменщицы». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Нам часто приходится писать про уловки мошенников, выманивающих деньги у стариков под самыми дикими предлогами. Увы, пенсионеры часто держат денги наличными дома (не доверяя банкам, вероятно) - и не считают нужным советоваться с друзьями-родственниками-детьми, когда к ним заявляются какие-то улыбчивые сомнительные типы... Вот еще истории из такого же ряда:

По инф. rosbalt.ru

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