Патриарх Кирилл объехал Москву с молитвой об избавлении от коронавируса

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление». Ранее его духовник 88-летний Илий (Ноздрин) облетел Москву и Петербург на самолете. Он также молился о прекращении эпидемии COVID-19 в России.

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Пребывающие дома верующие присоединились к нему молитвой. С момента, как он начал объезд города с иконой, они читали Акафист Пресвятой Богородице, а также молитву об избавлении от морового поветрия, явившегося в этот раз в виде коронавирусной инфекции.

Икону привезли в Елоховский храм. В храме прошла утреня с пением Акафиста Божией матери. Ее трансляцию можно увидеть на телеканалах «Спас», «Союз», и на официальном сайте Московской патриархии.

3 апреля духовник патриарха Кирилла схиархимандрит 88-летний Илий (Ноздрин) облетел Москву и Петербург на самолете. Он молился о прекращении эпидемии COVID-19 в России.

22 марта Патриарх Кирилл утвердил особую молитву против коронавируса.

17 марта РПЦ ужесточила санитарные правила при богослужениях из-за COVID-19. В храмах будут использовать одноразовые перчатки и посуду. Однако, меры предосторожности были распространены только на Московскую епархию.

2 марта председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что РПЦ не будет менять порядок богослужений в Москве несмотря на то, что мэр столицы Собянин рекомендовал верующим воздержаться от посещения храмов. Легойда отметил, что верующим, решившим соблюдать рекомендации мэра, будут организованы трансляции богослужений по телеканалам «Союз» и «Спас».

К религии можно относиться по-разному, но это не отменяет того, что каждый раз, когда человечество сталкивается с серьезной бедой, которая, прямо скажем, угрожает человеческой расе, то невольно обращаешься к высшим силам, веришь в то, что они помогут и спасут. И священники с шаманами являются проводниками между миром людей и миром божественного, духовного. А потом, кто знает, возможно, это испытание в виде коронавируса послано человечеству не просто так, а для того, чтобы оно, наконец, остановилось и поняло, что погрязло в потребительстве, ссорах, зависти, бесконечном поиске выгоды, уничтожении природных ресурсов и желании во что бы то ни стало обогатиться. И остановить этот ход истории может только добродетель и покаяние.

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