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Колокольный звон — против коронавируса? Ну, если если кому-то так на душе спокойней...
По инф. rosbalt.ru   
23 Марта 2020 г.
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В Белогородской области во всех храмах ежедневно пять раз в день не более трех минут будет звучать колокольный звон. Такие «меры духовной защиты» от коронавируса приняло духовенство, следует из сообщения на сайте белгородской митрополии.

 

В тексте поясняется, что меры согласованы с епископами Белгородской митрополии и получили поддержку губернатора Евгения Савченко. «Во время эпидемий на Руси всегда звучали колокола», что имело особое значение, отмечено в тексте. Там также есть отсылка к научным достижениям академика Фатея Шипунова, который считал, что существует волновой безматериальный мир.

В то же время в приходах церквей также предписали использовать одноразовую посуду, антисептические и санитарно-гигиенические средства, добавили в митрополии, пишет Znak.

Напомним, в мире коронавирусом COVID-19 заражены уже более 270 тыс. человек, умерли свыше 11 тыс.

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По инф. rosbalt.ru

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