Шаманы попросили духов защитить людей от коронавируса

Шаманы в трех сибирских регионах провели обряды о благополучии человечества и просьбой о защите людей от дальнейшего распространения коронавируса. Такие обряды прошли в Туве, Бурятии и Алтайском крае. (В борьбе с общей бедой все средства хороши, ранее, напомним, крестный ход для борьбы с COVID-19 провели послушники московского монастыря, а патриарх Кирилл утвердил специальный текст молитвы против коронавируса . - прим. МГ.)

По словам верховного шамана России Кара-оол Допчун-оола, в тувинском Кызыле в минувшую субботу обряд провели шаманы местной религиозной организации «Адыг-Ээрен — Дух Медведя». «Рядом с Кызылом есть гора, там делали, шаманов много было. Результат будем ждать», — рассказал Кара-оол Допчун-оол.

В Алтайском крае местные шаманы на трех священных горах провели трехдневный обряд против распространения коронавируса, сообщил председатель общественной организации «Союз национальных культур Алтайского края» шаман Артем Игнатенко.

Бурятская религиозная организация шаманов «Тэнгэри» еженедельно обращается к духам с просьбой защитить людей от болезней, в том числе от коронавируса.

К религии можно относиться по-разному, но это не отменяет того, что каждый раз, когда человечество сталкивается с серьезной бедой, которая, прямо скажем, угрожает человеческой расе, то невольно обращаешься к высшим силам, веришь в то, что они помогут и спасут. И священники с шаманами являются проводниками между миром людей и миром божественного, духовного. А потом, кто знает, возможно, это испытание в виде коронавируса послано человечеству не просто так, а для того, чтобы оно, наконец, остановилось и поняло, что погрязло в потребительстве, ссорах, зависти, бесконечном поиске выгоды, уничтожении природных ресурсов и желании во что бы то ни стало обогатиться. И остановить этот ход истории может только добродетель и покаяние.



А вот и наши заголовки о вышесказанном:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

А что думаете по этому поводу вы, читатель МГ? Напишите свое мнение в комментариях, ваше мнение важно!

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...