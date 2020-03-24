Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Распространение коронавируса может способствовать укреплению веры в Бога. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает, и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — отметил он.

По его словам, Господь призывает оценить свои возможности и осознать хрупкость цивилизации, «чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог». «Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими», — добавил патриарх Кирилл.

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ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 292 тыс. 142, более 12,7 тыс. человек скончались. Общее число заболевших коронавирусом в России — 438 человек.

По инф. rosbalt.ru

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