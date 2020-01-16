Отыскались благотворители, подкидывающие деньги жителям английской деревни

Жители английской деревни 6 лет находили на улицах пачки денег – анонимные благотворители нашлись только сейчас

На улицах деревни Блэкхолл-Кольери в английском графстве Дарем с 2014 года неизвестные оставляли пачки денег. Только спустя шесть лет полиция выяснила, что эти люди таким образом хотели отблагодарить жителей деревни, сообщает The Guardian.

Раньше Блэкхолл-Кольери была шахтерской деревней, но последняя шахта в ней закрылась в 1981 году. По словам местных жителей, с тех пор они переживают тяжелые времена.

В 2014 году на улицах деревни начали находить пачки денег, часто они лежали прямо на тротуарах. Деньги оставляли там, где их могли найти нуждающиеся люди, в том числе пенсионеры. Всего за шесть лет жители Блэкхолл-Кольери обнаружили 13 пачек, в каждой из которых было по 2 тыс. фунтов ($2,6 тыс.), то есть 26 тыс. фунтов ($33,7 тыс.). При этом все деньги жители отнесли в полицию. Через некоторое время, когда никто не обратился за потерянными пачками купюр, полиция, похвалив за честность, вернула деньги людям, которые их нашли.

Сотрудники правоохранительных органов опросили работников местного банка, офисов и почтового отделения, сняли с банкнот отпечатки пальцев, но так и не смогли вычислить тех, кто оставлял деньги. У полицейских было несколько версий, они предполагали, что это какая-то лотерея, либо деньги оставлял наркоторговец, который хотел избавиться от незаконного дохода.

Двое анонимных благотворителей сами связались с полицией после появления сообщения о загадочных деньгах по ТВ. Выяснилось, что некоторое время назад у них появились средства, которыми они захотели поделиться. По словам одной из благотворительниц, она чувствовала эмоциональную связь с деревней после того, как ей помог местный житель, и захотела отблагодарить весь Блэкхолл-Кольери за доброту.

Имена филантропов, которые не являются жителями деревни, не раскрываются, так как они не хотят публичности. Изначально они оставляли деньги отдельно друг от друга и только потом объединили силы. По их словам, часто они ждали, чтобы удостовериться в том, что их подарок подобрали, и никогда не искали никакой благодарности за свои пожертвования.

Вот так подарки сыпались жителям! Подобных деревень, наверное, больше и не найти. Этот пример ярко показывает, что добрые дела тем или иным образом вознаграждаются. Где-то благостным семенем останутся они в сердцах людей, а где-то выльются и в материальные приятности. Филантропы нужны обществу, и не только английскому, ведь такие благотворители отталкиваются в поступках от своей души, не стремясь, что сейчас модно, на красивых поступках как следует пропиариться.

Еще о примерах благотворительности можно прочитать здесь:

Polit.ru

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