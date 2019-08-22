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Блокадник, которому хотят помочь с новой машиной, отказался от денег: отдайте беднякам!
По инф. rosbalt.ru   
22 Августа 2019 г.
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Пожилой мужчина, машина которого пострадала в аварии с бензовозом, отказался от денег, собранных для него на новый автомобиль пользователями соцсетей. Как пишут администраторы сообщества «ДТП и ЧП», сын пострадавшего передал просьбу отца — направить эту сумму нуждающимся. Мы уже писали об этой драматической и трогательной истории про человеческую отзывчивость и солидарность...

Блокадник, которому хотят помочь с новой машиной, отказался от денег: отдайте беднякам!

Меньше чем за сутки удалось собрать более 34 тыс. рублей. Сейчас сбор средств остановлен. Теперь участники группы решают, куда направить деньги.

Напомним, авария произошла на Московском шоссе в Ленобласти утром 20 августа. Бензовоз смял четыре машины, в том числе «Таврию», за рулем которой находился 84-летний водитель. Мужчина попал в больницу. По последним данным, у него сломано 13 ребер и тазобедренная кость.

По инф. rosbalt.ru

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