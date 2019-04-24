«На таких людях Россия и держится»: пенсионер продал своё имущество ради помощи спортсменам-инвалидам

Пенсионер Геннадий Терентьев из небольшого города Советский в Ханты-Мансийском автономном округе отважился на серьёзную авантюру, с которой даже чиновники с городским бюджетом справиться не смогли. Он продал свою квартиру и машину, а на вырученные деньги начал строить тренажерный зал для инвалидов. Много раз мужчина пытался добиться помощи у властей, но всё без толку. Что тут говорить, если началась вся эта история именно с местных чиновников, которые поставили ультиматум доброму Терентьеву: или его спортсмены с ограниченными физическими возможностями будут платить за себя в городском спортзале, или пусть ищут себе другое место для занятий. А другого места просто-напросто не было.

Непростую историю героического пенсионера рассказала «Лента.ру». Геннадий Терентьев в свои 60 лет успел опробовать немало интересных занятий. Трудился грузчиком, работал начальником цеха в «Лукойле», но однажды решил стать тренером.

Обычное хобби со временем стало делом всей жизни, так что Терентьев заработал немало титулов: профессиональный тренер по пауэрлифтингу, массажист, специалист по моделированию фигуры и, самое главное, добрый и целеустремленный человек, который готов безвозмездно помогать другим людям, оказавшимся в непростой ситуации.

20 лет назад пенсионер остался в небольшом городе Советский, где начал тренировать людей с инвалидностью. Поначалу всё шло хорошо, но в 2007 году пришла беда вместе с новой властью в районе. Сам Терентьев разрешал инвалидам заниматься в клубе «Ратибор» бесплатно, но чиновников такой расклад не удовлетворил. «За инвалидов пускай платит общество инвалидов», – заявляли они.

Пенсионер пытался сопротивляться, за что в итоге был уволен. У дирекции развязались руки, так что они стали без стеснения выгонять инвалидов из спортзала. Это уже не говоря о различных нарушениях в самом зале, до которых дирекции совсем не было дела. В этот момент терпение у Терентьева закончилось.

Он решил построить свой спортзал, в котором инвалиды могли бы заниматься без лишних проблем, но для этого требовались большие деньги. Терентьев решил пожертвовать своим имуществом ради людей с ограниченными возможностями и продал квартиру, а потом и машину. Семья не была против, ведь он объяснил своим близким, что спорт для инвалидов – «это не просто досуг или развлечение, а одна из немногих возможностей вообще почувствовать себя живым, одно из немногих средств перестать быть объектом для жалости».

В 2014 году казалось, что вырученных пяти миллионов хватит на постройку хорошего зала. К сожалению, вскоре рубль серьёзно обвалился, так что средства пенсионера обесценились почти вдвое. Работу над строительством пришлось вести в свободное время всей семьёй, а дополнительные средства даже выпрашивать у властей.

В 2017 году пенсионер смог попасть на встречу с губернатором Натальей Комаровой и даже объяснить ей свою проблему: есть хорошая цель, но денег как-то не хватает. Комарова, казалось бы, пошла навстречу мужчине и даже рассказала, в какие ведомства обращаться за помощью, только вот в результате все походы по чиновникам обернулись бессмысленной бюрократической возней.

Вторую попытку добиться помощи от властей Терентьев сделал в 2018 году. Тогда он поведал о собственных достижениях в строительстве спортзала: газ, отопление и электрику он провёл за свои деньги. Губернатор поручила администрациям города и района разобраться в деле до 2019 года, но и здесь много помощи не нашлось.

Зато помогли предприниматели, которых к строительству спортзала привлёк глава района. Сейчас Терентьев собирает оставшуюся сумму в Сети с помощью неравнодушных пользователей. Чтобы окончательно разобраться со спортзалом, мужчине необходимо накопить почти 500 тысяч рублей. Сумма немаленькая, но жители интернета уже поделились с пенсионером 168 тысячами рублей. Так, глядишь, и наберутся нужные деньги.

«Я не из гордости какой-то решил этой самодеятельностью заняться, – признался Терентьев. – Много раз к чиновникам обращался, пытался им объяснить, что это району нужно, а не мне одному, но на меня смотрели, как на дурачка». Но теперь на героического пенсионера никто так не смотрит. Он получил поддержку у обычных людей, а многие его знакомые помогали со строительством столь значимого для инвалидов спортзала. Как точно выразился один из комментаторов к новости о Терентьеве: «На таких людях Россия и держится».

Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.

Был в нашей стране и другой уникальный человек, глядя на которого начинаешь искренне верить в людскую доброту. Уральский меценат, основатель уникальной клиники и экс-директор ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин не был бедным человеком. Ему удалось заработать целое состояние, которое он не стал тратить на себя или хранить в заграничных особняках. Он вложил огромные деньги (несколько миллиардов рублей!) в строительство лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле. Долгие годы он оберегал этот центр, самостоятельно разбираясь с чиновниками по важным медицинским вопросам. К сожалению, Владислав Тетюхин скончался 11 апреля на 87-м году жизни.

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