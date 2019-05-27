Отбор новобранцев в российскую армию собираются ужесточить

Министерство обороны РФ предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые ужесточают правила отбора новобранцев по медицинским показаниям. Несмотря на то, что обстановка в армии стала гораздо спокойней (после введения одногодичного срока службы исчезло разделение на "дедов" и "духов") — желающих "откосить" все-таки достаточно, и армейское начальство явно намерено с этим разобраться...

Предлагаемые поправки позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. Как пояснил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев, это даст призывным комиссиям возможность контролировать ранее вынесенные медицинские заключения.

Прежде инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно, указывает эксперт.

Еще одним важным нововведением поправок является замена понятия «осмотр» на «освидетельствование». Жердев объясняет разницу: «Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе».

Поскольку согласно поправкам медицинское освидетельствование можно проводить неограниченное количество раз, они позволят бороться с недобросовестными врачами, которые за вознаграждение освобождали призывников от прохождения военной службы.

Минобороны планирует окончательно доработать поправки уже к концу мая.

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