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Война и "презренный металл": моряки судятся за оплату участия в сирийской кампании
По инф. polit.ru   
22 Апреля 2019 г.
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Члены экипажей трех кораблей Черноморского флота РФ подали судебные иски на командование, требуя выплатить им суточные (командировочные) за участие в военных действиях на территории Сирии. О, ужас! Как можно говорить о "презренном металле" - когда речь идет об "интернациональном" и "патриотическом" долге? ...Но такова правда жизни: профессиональные военные (и не только в России, конечно) - участвуют в "горячих точках" за деньги. Это их работа, за нее платить надо!

Война и "презренный металл": моряки судятся за оплату участия в сирийской кампании

По словам адвоката Александра Федорченко, размер суточных для офицеров составляет 62 доллара, для рядовых и сержантов — 43 доллара, но из этих сумм 70% вычитаются за питание. Моряки рассчитывали получить в среднем по 200-300 тысяч рублей. Они настаивают на том, что имеют право на выплату суточных, так как «выполняли специальные задачи» в Сирии в 2016-2018 годах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представляющего интересы 27 моряков.

В частности, речь идет об экипаже тральщика «Ковровец», который вел противоминное патрулирование у сирийских берегов в 2016 году.

Представители ответчиков — командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота — на судебном заседании изложили другую точку зрения: по их мнению, «выполнение задач в составе экипажей не является командировкой», поэтому морякам полагаются не суточные, а ежемесячная надбавка, которая была им выплачена.

Севастопольский гарнизонный военный суд постановил, что суточные выплачиваются военнослужащим, если есть приказ об их отправке в командировку. В приказе министра обороны РФ от 2011 года говорится, что за участие в походах кораблей военные суточных не получают.

Федорченко заявляет, что этот министерский указ противоречит Конституции, поскольку нарушает принцип равенства между военнослужащими, находящимися на суше, и моряками, которые «тоже рискуют своей жизнью».

Адвокат сообщил, что планирует обжаловать решение Севастопольского гарнизонного военного суда в ближайшие дни.

Polit.ru

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