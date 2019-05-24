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В российской армии появятся главные сержанты
По инф. rosbalt.ru   
24 Мая 2019 г.
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В Вооруженных силах РФ ввели звание главного сержанта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Южного военного округа.

В российской армии появятся старшие сержанты

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников заявил, что «главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем призывать новобранцев в армию не будут.

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — высказался Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш». Он уточнил, что некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, «но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней».

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По инф. rosbalt.ru

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