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Минздрав уверяет, что врачи Архангельска не поражены радиацией. Поверим?

По инф. rosbalt.ru   
19 Августа 2019 г.
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Специалисты Минздрава не обнаружили у врачей, которые лечили пострадавших после взрыва под Северодвинском, заражения радиацией. Уровень радиационного облучения у всех медиков не превышает допустимый, заявили в Минздраве. (Честно говоря, во всей это истории власти уже столько раз врали, что на этот раз веры особой в заявление медиков нет. Но хочется думать, что врачей пронесло и все не так страшно, как могло бы быть... прим. МГ.)

Минздрав уверяет, что врачи Архангельска не заразились радиацией. Поверим?

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, обследование за последнюю неделю прошел 91 медработник областной больницы Архангельска. В Минздраве заверили, что «ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности».

Из хроники на нашем сайте:

Ранее издание The Moscow Times сообщило, что врачей в Архангельске не предупредили о возможном заражении радиацией при контакте с пострадавшими. По их словам, медикам заявили, что произошел обычный взрыв на военном объекте. После этого, по словам источника, у одного врача обнаружили радиоактивный цезий-137.

Кроме того, по информации СМИ, со всех работавших с пострадавшими врачей взяли подписку о неразглашении.

Напомним, 8 августа при взрыве у поселка Нёнокса на испытаниях, предположительно новейшей крылатой ракеты, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое пострадали.

По инф. rosbalt.ru

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