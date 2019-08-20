Архангельск: сам Путин заверил, что радиации населению бояться не стоит. Хорошо бы...

Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном. (Таким образом Владимир Владимирович, можно сказать, поставил свою репутацию на кон, заверяя нас в том, что все в Архангельске хорошо. Надеемся, что он это осознает, а то доверие к нему и так в стране заметно пошатнулось... прим. МГ.)

По словам Путина, в регион направлены эксперты, в том числе независимые, и они сейчас контролируют ситуацию.

Президент РФ добавил, что получает доклады как от военных экспертов, так и гражданских.

«Мы серьезных изменений там не видим», — подчеркнул он, добавив, что превентивные меры все же принимаются для того, чтобы не было «неожиданностей».

Путин заверил, что пострадавшие и погибшие в результате инцидента специалисты будут представлены к государственным наградам.

Напомним, что 8 августа в результате взрыва у поселка Нёнокса на испытаниях, предположительно новейшей крылатой ракеты, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое пострадали. В СМИ появились сообщения о том, что у военных мог взорваться малогабаритный ядерный реактор.

При этом информация о повышении радиоактивного уровня, опубликованная ранее на сайте местных властей, была оттуда быстро снята.

Однако общественные организации опасаются, что от жителей России скрыли информацию о том, какие радиоактивные вещества загрязнили атмосферу после инцидента на военном полигоне. Это, в частности, обеспокоило экологическую организацию «Гринпис России». Там считают важным установить, попала ли радиация в акваторию.

По словам экологов, Росгидромет сообщал, что доза гамма-излучения в день катастрофы была ненормальной: повысилась в 4-16 раз. Но о том, что ведомство «зафиксировало повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения, причем не только в Северодвинске (8 августа), но и в Архангельске в виде выпадений (уровень вырос 9 августа, значения оставались повышенными 10 и 11-го)», сообщено не было.

Тем временем в Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что с 9 по 12 августа 2019 года в атмосфере на севере Норвегии фиксировалось наличие небольшого количества радиоактивного йода. При этом связать это с инцидентом в Архангельской области там не смогли.

Позднее на сайте Росгидромета появилось сообщение, что причиной кратковременного повышения радиационного фона в Северодвинске 8 августа стало радиоактивное облако.

Эксперты, однако, полагают, что российские власти минимум трижды крупно солгали, реагируя на радиационный выброс в Архангельской области.

По инф. rosbalt.ru

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