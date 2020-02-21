Невероятно: англичанка играла на скрипке пока ей удаляли опухоль в головном мозге

53-летняя британская скрипачка Дагмар Тернер играла на скрипке, пока хирурги из клиники Королевского колледжа в Лондоне удаляли ей опухоль в головном мозге.
«Это был первый раз, когда я позволил пациенту играть на инструменте во время операции», — сказал нейрохирург Кейумарс Ашкан. Подход действительно необычный, но объясняется он просто: хирурги контролировали ход операции — так можно было отследить, что не повреждены нервы, которые отвечают за движение пальцев.
Опухоль в правой лобной доле была обнаружена у женщины еще в 2013 году, но в последние годы она стала увеличиваться.
«Мысль, что я никогда не смогу играть снова, разбила мне сердце, — сказала Дагмар Тернер, скрипачка с 40-летним стажем из симфонического оркестра острова Уайт. — Но теперь я надеюсь, что скоро смогу снова играть с моим оркестром».
Тернер поблагодарила врачей за их усилия: через три дня после операции пациентка вернулась домой.
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