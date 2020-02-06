Девять месяцев вне матки: россиянка выносила ребенка в брюшной полости

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Уникальную операцию провели в областном перинатальном центре, чтобы спасти жизнь женщины с внематочной беременностью. Такая патология почти всегда приводит к смерти плода, а нередко и матери. В Воронеже ребенок появился на свет здоровым. (Не настоящее ли чудо это? Оно и есть! Неисчерпаемы все-таки возможности человеческого организма. - прим. МГ.)
Женщина, у которой уже есть двое детей, долго не догадывалась о новой беременности и не вставала на учет, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Плод развивался не в матке, а в брюшной полости. Почувствовав шевеление малыша, мать обратилась к врачу по месту жительства - в Богучарскую районную больницу. Где именно находится ребенок, УЗИ не показало: ткани, окружавшие плод, создавали видимость нормальной матки.
Как сообщил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы № 1 Сергей Хоц, состояние женщины вызывало тревогу районных акушеров, поэтому они проконсультировались с коллегами из Воронежа по телемедицинской связи. Затем беременную оперативно доставили в перинатальный центр.
Там и провели сложную операцию по извлечению малыша. Девочка весом 2 150 граммов и ростом 46 сантиметров появилась на свет поздно вечером 17 января. Она жива и здорова. Женщине необычные роды дались нелегко, понадобилось перелить три литра крови.
"Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Новорожденная - третий ребенок теперь уже в многодетной семье. Поздравляем счастливых родителей и весь коллектив перинатального центра", - добавили в департаменте здравоохранения.
По словам главного акушера-гинеколога Воронежской области Ольги Самофаловой, случай выдающийся даже по мировым меркам. Внематочная беременность возникает в одном-двух случаях из ста, и вероятность, что плод сформируется в брюшной полости, при этом составляет 1,4 процента. Как правило, ребенок оказывается нежизнеспособным. В 40-95 процентах случаев он погибает в начале или середине беременности. Умирает и каждая пятая мать с таким расположением плода.
- Еще о медицинских казусах, выходящих за рамки ординарности случаях - по ссылке.
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