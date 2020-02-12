На Кубани врачи вернули к жизни мужчину после двух остановок сердца

На Кубани врачам удалось вернуть к жизни мужчину, после того как у него произошло две остановки сердца, одна из которых продлилась семь минут. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Краснодарского края. (Иначе как чудом такой случай и не назовешь, согласитесь? - прим. МГ.)

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Обычно выжить после такой длительной остановки сердца практически не удается. В исключительных ситуациях те, кто все-таки остается в живых, оказываются на всю жизнь инвалидами или впадают в кому. Однако в нынешнем случае мужчина не только выжил, но и полностью восстановился.

Инцидент произошел в Новороссийске. 32-летнему мужчине стало плохо на улице в обеденное время. Случайные прохожие вызвали скорую помощь, которая привезла его в приемное отделение Регионального сосудистого центра Городской больницы №1 Новороссийска. Уже в приемном отделении мужчина потерял сознание: произошла остановка сердца. Обычно это приводит к состоянию клинической смерти, поэтому пациента врачи немедленно перевели в противошоковую операционную.

Ему сделали электроимпульсную терапию и сердце заработало. Врачи начали уточнять диагноз.

- Провели коронарографию, диагноз оказался неутешителен: окклюзия двух артерий, произошла закупорка двух сосудов, на фоне которой возникла острая сосудистая недостаточность, - сообщили в пресс-службе Минздрава краснодарского края. - Процесс сопровождался проблемами с доставкой крови к сердцу, что привело к его дисфункции и остановке. Таким образом, у мужчины случился инфаркт.

Медики больницы срочно провели операцию для постановки сразу двух стентов в переднюю нисходящую артерию и правую коронарную. Однако после операции на фоне кардиогенного шока у мужчины снова произошла остановка сердца. Вторая за день. В этот раз получилось так, что она продлилась почти семь минут. По словам специалистов, выжить такое время при остановившемся сердце практически невозможно.

Врачам нельзя было медлить ни секунды, и они провели вторую за несколько часов электроимпульсную терапию. Медики боролись за жизнь мужчины четыре часа подряд и, в конце концов, смогли ее спасти.

На вторые сутки после операции, пациента перевели из реанимации в обычную палату. Он чувствует себя хорошо и полностью восстановился.

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