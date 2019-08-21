«Ненависть в соцсетях»": иногда за это не наказывают. Но лучше, все-таки, не разжигать!

В Магнитогорске Челябинской области суд прекратил дело по ст. 20.3.1 КоАП о возбуждении ненависти в соцсети в связи с малозначительностью правонарушения. Правозащитный центр «Сова» сообщил, что это первый известный юристам случай. Напомним, что мы уже обращали внимание наших пожилых читателей: власти начали весьма усредно наказывать людей за неосторожные высказывания в интернете. И вот - какой-то сигнал "о послаблении режима"...

Как говорится на сайте районного суда, 10 марта женщина написала комментарий к посту на стене городского паблика «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте», «унижающий человеческое достоинство по признакам расы, национальности, религии, происхождения, а также возбуждающие ненависть и вражду по указанным признакам».

В суде женщина вину признала. Суд счел, что действия фигурантки справедливо квалифицированы по ст. 20.3.1 КоАП РФ, но назвал совершенное правонарушение малозначительным, поскольку оно не привело к существенному нарушению охраняемых общественных правил. В итоге суд счел возможным прекратить производство по делу, освободив ее от административной ответственности, с объявлением устного замечания.

Обратим внимание: нам неизвестно, что именно там написала жительница Магнитогорска - судя по всему, речь идет о каком-то из бытовых нелицеприятных выражений в адрес определенных национальностей (что греха таить, многие у нас допускают пренебрежительные словечки в адрес людей приезжих или просто "нерусских"). Это - нехорошее дело, даже по мелочи! Но суд проявил, очевидно, здравый смысл - и не стал бить нарушительницу спокойствия "во всю мочь" (а мог бы - если бы, скажем, кто-то написал заявление о причиненных моральных страданиях!). Так что тут все обошлось. Но на всякий случай еще раз повторим: закон сейчас позволяет властям запросто привлекать людей за резкие высказывания в соцсетях: ругательства и оскорбления по национальному или религиозному признаку, оскорбления власти и конкретных должностных лиц... И достаточно часто суды защищают ту же власть от жесткой критики, считая те или иные слова "оскорблениями достоинства". Законы эти сырые, их обоснованно критикуют - но пока ситуация такова, что лучше взвешивать все-таки каждое написаное слово, прежде чем нажать клавишу Enter.

Напомним некоторые случаи:

По инф. rosbalt.ru

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