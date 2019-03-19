Критика властей в России: поосторожней, а то денег не напасешься!

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроекты об ограничении доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, Конституции и госсимволам.

Напомним, в начале марта Госдума приняла пакет законов о неуважении к властям и государственным символам. За это предусмотрены штрафы и блокировка сайтов и аккаунтов пользователей соцсетей (для тех, кто не очень разбирается - напомним, что "аккаунт в соцсети" - это ваша страничка, например, в Одноклассниках. А сам закон может коснуться любого из наших читателей, опубликовавших у себя едкую карикатуру или злой "мем" про представителей власти, т.е. столь нелюбимых большинством из нас чиновников - прим. МГ).

Первый штраф составит 30-100 тыс. рублей, за рецидив — уже 100-200 тыс. рублей и возможен арест на 15 суток. Тех, кто попадется в третий раз, оштрафуют на 200-300 тыс. рублей и также могут арестовать на 15 суток.

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В Госдуме поясняли, что сотрудники прокуратуры и Роскомнадзора не будут самостоятельно отслеживать и выявлять «оскорбления» в интернете. Предполагается, что надзорные органы будут реагировать на конкретные обращения граждан и организаций, обнаруживших в сети запрещенную информацию подобного рода (т.е., грубо говоря - если у вас начались неприятности, то на вас кто-то банально "настучал" - прим. МГ). В этой связи ряд депутатов опасаются, что новые законы будут работать избирательно и обернутся ограничением права на критику властей. При этом под запрет подпадут не только нецензурные выражения и брань. Высока вероятность, что штрафовать будут также и за выражения в неприличной форме, а в эту категорию входят сленг, жаргон, просторечия и вульгаризмы.

По инф. rosbalt.ru

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