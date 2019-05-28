А вы Путина когда-нибудь в соцсетях ругали? Повспоминайте — а то достанется на орехи!

В Смоленске полицейские привлекли к административной ответственности общественного деятеля Сергея Командирова. Как сообщил адвокат Станислав Селезнев, общественника обвинили в «неуважении власти» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

В понедельник на Командирова был составлен прокол об административном правонарушении. «Органы правопорядка вменяют ему в вину оскорбление высшего должностного лица страны за написание поста в соцсети „ВКонтакте“. Сергей Командиров вину не признает, считает свои действия проявлением свободы слова, а преследования — следствием своей общественной деятельности в Смоленске», — рассказал адвокат.

По словам Селезнева, часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ в последнее время «вошла в моду» у полицейских. Большая часть административных дел возбуждается по публикациям в сети «ВКонтакте».

«Правозащитной группе „Агора“ известно о более чем десятке таких дел. И это при том, что мы не обо всех случаях получаем информацию. За применение этой статьи правоохранители взялись очень активно. Применяют ее в соответствии с теми правилами, которые сложились в судебной практике для административных дел: в том числе и по постам, которые размещены в интернете уже давно и до сих пор не удалены. Административные правонарушения, связанные с публикациями в интернете, считаются длящимися», — уточнил юрист.

Напомним, что, согласно положениям ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, за первое правонарушение закон предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение — административный арест до 15 суток.

Принятые недавно законы законы о фейковых новостях и оскорблении власти изначально раскритикованы многими политиками (как оппозиционными, так официально-признанными), экспертами, а также Советом по правам человека. Теперь мы чуть ли не ежедневно будем наблюдать, как они применяются - выборочно и жестко.

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"Одноклассников", которых много среди наших пожилых читателей ), вовсе не стремящиеся углубляться "в политику" должны повспоминать: а не ругали ли они в своих постах нехорошим словом Владимира Владимировича Путина? Ведь прямо сказано: неприятности могут вызвать и посты, которые вы написали когда-то давно, будучи "в сердцах"... Случай в Смоленске, если призадуматься, сигнализирует нам о многом. Желающие попротестовать и подобиваться от власти большей разумности в законах - имеют, конечно, новый материал для возмущения. Но многие пользователи (те же завсегдатаи), вовсе не стремящиеся углубляться "в политику" должны повспоминать: а не ругали ли они в своих постах нехорошим словом Владимира Владимировича Путина? Ведь прямо сказано: неприятности могут вызвать и посты, которые вы написали когда-то давно, будучи "в сердцах"...

По инф. rosbalt.ru

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