Маразм крепчал: краснодарский пенсионер оказался соучастником "преступной клики Ходорковского"

В Краснодаре пенсионера Леонида Малявина оштрафовали на 10 тысяч рублей за репост в Facebook изображений, содержащих символику движения «Открытая Россия». Это еще одна из историй, когда благодаря очень спорным новациям в законодательстве, "под статью" может попасть любой человек, поделившийся какой-либо остроумной картинкой в соцсети (например, в популярных у наших читателей "Одноклассниках").

Причем, речь идет вовсе не обязательно о каких-то "неблагонадежных" карикатурах на (о, ужас!) Владимира Владимировича Путина (напомним, на днях такое нарушение зафиксировано в Смоленске)!

Достаточно того, чтобы на картинке был логотип (символ) "нехорошей" организации. В данном случае, это, говорят, была символика "Открытой России" - организации, признанной нежелательной в РФ (движение с подобным названием в свое время было связано с опальным олигархом Михаилом Ходорковским, он на снимке, который, к счастью, не запрещен). Такая символика частенько наносится в уголке какой-то "фоточки", иллюстрирующей ту или иную проблему или новость. Она вовсе не обязательно будет "во весь экран"...

А теперь - попытайтесь вспомнить - а не публиковали ли вы у себя ничего подобного, с символикой "преступной клики Ходорковского"? А то ведь и вам на орехи может прилететь...

— Господи, да откуда ж мне знать?! - совершенно резонно скажете вы, - Дайте хоть посмотреть, как эта пакость выглядит!

Но мы с радостью показали бы своим читателям - как выглядит "нехорошая картинка" по нынешнему законодательству России, просто чтобы предостеречь "бабушек-онлайн" от возможных рисков. Но нам, законопослушной редакции портала для пожилых, категорически нельзя это делать! Иначе мы сами попадем под статью закона...

Вот и получается, что в России нельзя публиковать изображений, которые рядовому пользователю вовсе и не знакомы, он не в состоянии распознать их "крамольность". Потому что видеть их нельзя, а раз видеть нельзя - то как отличить-то от сотен и тысяч других графических символов?

...Вот такую картинку и нашли в аккаунте краснодарского пенсионера

Мужчине инкриминировали нарушение ст. 20.33 КоАП. По его словам, протокол на него был составлен 28 февраля.

Малявин добавил, что в ходе заседания, которое прошло накануне, не было представлено никаких доказательств того, что статью с указанным изображением разместил именно он.

Как уточняет ЗакС.Ру со ссылкой на «МБХ-медиа», суть «преступления» заключалась в том, что следователь увидел на странице человека по фамилии Малявин репосты изображений данного движения и якобы не удостоверился в том, что этот мужчина и обвиняемый являются одним и тем же человеком.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В самой «Открытой России» заявляли, что эти организации не имеют к ним отношения. В конце марта движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации по соображениям безопасности.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ