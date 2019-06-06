На востоке Украины, вроде, объявлено перемирие. Надолго ли?

Стороны конфликта в Донбассе договорились на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины подготовить новое соглашение, касающееся установления режима тишины на линии соприкосновения сторон.

Как сообщил полпред РФ на Минских переговорах Борис Грызлов, соответствующий документ может быть подписан уже на следующей встрече 19 июня. Он указал на важность выполнения Киевом тех обязательств, которые уже выполнили Донецк и Луганск.

«В том числе ввел неотвратимую ответственность для своих силовых структур за нарушение режима прекращения огня, опубликовал соответствующие приказы», — добавил он.

По словам Грызлова, принципиально важно, чтобы Киев выполнил обязательства по освобождению удерживаемых лиц, «которых должен был вернуть в Донбасс еще в декабре 2017 года».

В свою очередь представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кучма обратил внимание, что впервые заседание прошло конструктивно и появилось доверие друг к другу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Как подчеркнул Кучма, тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор. Он также отметил, что прибыл в столицу Белоруссии на переговоры с «дорожной картой» от Владимира Зеленского и высказал те пожелания, которые услышал от главы государства. По его мнению, в ходе встречи все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы.

Кучма рассказал, что на переговорах затрагивались вопросы обмена военнопленными и по украинским морякам.

Напомним, что это была первая встреча трехсторонней контактной группы после выборов президента Украины.

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По инф. rosbalt.ru

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