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Владимир Зеленский надеется "вернуть Крым". Как? Пока секрет...
По инф. rosbalt.ru   
04 Июня 2019 г.
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В ходе своего первого зарубежного визита в качестве президента Украины Владимир Зеленский встретится в Брюсселе с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО, чтобы обсудить стратегию «возвращения Крыма».

Владимир Зеленский надеется "вернуть Крым". Как? Пока секрет...

Эта стратегия, как сообщила украинскому телеканалу «1+1» пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, сейчас разрабатывается в Киеве. «Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — пояснила она.

По словам Мендель, несмотря на желание «быть прозрачной», администрация Зеленского не намерена раскрывать детали «крымской» стратегии до тех пор, пока не будет принято «окончательное решение».

Визит Зеленского в Брюссель начинается сегодня и продолжится до завтра, 5 июня. У президента Украины запланированы встречи с президентом Евросовета Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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