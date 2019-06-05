Зеленский высказал позицию по конфликту в Донбассе. Конкретики мало, но суть ясна

Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он также добавил, что Украина готова и выполнять Минские договоренности, но прежде всего, страна должна быть способна защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане.

Зеленский также анонсировал встречу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Она состоится 5 июня в Минске, стороны обсудят вопрос прекращения огня и обмен пленными. Президент Украины заверил, что Киев будет активно работать над гуманитарным направлением, а также экономическими вопросами.

В рамках встречи с генсеком НАТО, по словам Зеленского, рассматривалась и ситуация вокруг выдачи Москвой российских паспортов украинским гражданам. По мнению украинского президента, это последний пример попыток России «дестабилизировать ситуацию в Восточной Украине». Это шаг в неверном направлении, подчеркнул Зеленский.

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