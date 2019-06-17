На машину из окна попадали… еноты

Что только не может упасть из окон современных квартир! Например, в центре Петербурга предметами падения оказались... три енота.

По словам очевидцев, зверьки «убегали от хозяйки» и упали из окна четвертого этажа дома на улице Марата, 39. Еноты приземлились прямо на лобовое стекло Renault Duster, в результате чего на машине появилась вмятина. Животным повезло - выжили.

Хозяйка енотов пообещала автовладельцу возместить ущерб. При этом она заявила, что завела животных «не по доброй воле». Зверьки что-ли заставили?

А вообще, кого только не держат сейчас люди из братьев наших меньших. Обезьян, крокодилов или змей всех мастей. Хорошо хоть слоны отличаются габаритами, а то вдруг бы и их начали держать в помещениях, и они бы из окон стали неожиданно падать...

Еще о разных случаях с животными можно прочитать здесь:

По инф. rosbalt.ru

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