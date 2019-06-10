"Эй, не стойте слишком близко!": во Вьетнаме тигр лишил мужчину рук

Тигр лишил рук сотрудника зоопарка в провинции Биньзыонг на юге Вьетнама. Мужчина пытался искупать зверя.

Хищник полностью оторвал мужчине правую руку, а левую — ниже локтя. Истекающего кровью сотрудника зоопарка нашли коллеги. Пострадавшего доставили в больницу.Теперь его жизни ничего не угрожает.

История, случившаяся во Вьетнаме, во многом поучительная. Она показывает, что во время контакта с дикими животными никогда нельзя терять бдительность. Это касается не только сотрудников зоопарка, но даже и обычных посетителей, особенно с детьми. Не позволяйте внукам близко подходить к хищникам... мало ли что у них на уме.

Читайте по теме:

По ссылке — еще новости из мира животных.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ