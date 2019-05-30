ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Жара! Белых медведей мороженым кормят...
По инф. rosbalt.ru   
30 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Для медведей, живущих в столичном зоопарке, из-за жары приготовили специальное мороженое.

w bear 547

Как сообщили в пресс-службе столичного зоосада, животным выдают корм внутри куска льда. Таким образом, корм не портится на жаре, а сразу съедается животным.

Также, чтобы белые медведи легче переносили жару, для них в вольере создали снежный сугроб. Кроме того они могут охладиться в бассейне с холодной водой.

  • Еще новости из мира животных.
  • Ранее синоптики сообщали, что среда оказалась самым жарким днем в Москве с начала года. Воздух в городе раскалился до 28,7 градуса.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 