Жара! Белых медведей мороженым кормят...

Для медведей, живущих в столичном зоопарке, из-за жары приготовили специальное мороженое.

Как сообщили в пресс-службе столичного зоосада, животным выдают корм внутри куска льда. Таким образом, корм не портится на жаре, а сразу съедается животным.

Также, чтобы белые медведи легче переносили жару, для них в вольере создали снежный сугроб. Кроме того они могут охладиться в бассейне с холодной водой.

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Ранее синоптики сообщали, что среда оказалась самым жарким днем в Москве с начала года. Воздух в городе раскалился до 28,7 градуса.

По инф. rosbalt.ru

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