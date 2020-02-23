На блошином рынке Франции нашлась одна из первых монет США

На одном из блошиных рынков на севере Франции покупатель в июне 2018 года купил за 56 евроцентов показавшуюся ему необычной монету. Он не смог получить консультацию у местного антиквара, не помог и поиск в Интернете, и спустя некоторое время новые владелец обратился с просьбой опознать монету в парижское отделение компании Professional Coin Grading Service. Работающие там эксперты установили, что это редкий образец одной из первых монет США. По их оценке, стоимость находки составляет 97 500 современных американских долларов.
Оловянный континентальный доллар
Собравшийся в 1775 году Второй континентальный конгресс не только принял Декларацию о независимости США и стал первым национальным правительством, но и учредил новую валюту — континентальный доллар. Подавляющее большинство континентальных долларов были бумажными (и в ходе войны за независимость пережили тяжелую инфляцию), но было сделано и несколько пробных выпусков металлических монет из олова, латуни и серебра. Широкого хождения они не имели. Обнаруженная монета относится нумизматами к типу Newman 2-C, известному только в оловянном варианте.
Монеты этого типа были выпущены в 1776 году. На аверсе монеты в центре изображены солнечные часы и надпись MIND YOUR BUSINESS. Далее следует надпись FUGIO и изображение солнца с лучами, а по краю монеты написано CONTINENTAL CURRENCY. На реверсе отчеканены переплетенные кольца с названиями тринадцати колоний, вошедших в состав Соединенных Штатов. В центре — надписи WE ARE ONE и AMERICAN CONGRESS.
Облик монет был придуман Бенджамином Франклином. Солнечные часы в сочетании с латинским словом fugio («я бегу») и советом заниматься своим делом означают напоминание о быстротечности времени и необходимости делать дело, не откладывая на потом, что хорошо согласуется со знаменитым афоризмом того же Франклина «Время — деньги». Реверс, где названия колоний представлены в звеньях единой цепи, призывает североамериканцев к единству.
Аналогичным образом была оформлены и первая официальная монета Соединенных Штатов — медный цент Фугио, или цент Франклина, выпущенный в 1787 году.
На одном из блошиных рынков на севере Франции покупатель в июне 2018 года купил за 56 евроцентов показавшуюся ему необычной монету. Он не смог получить консультацию у местного антиквара, не помог и поиск в Интернете, и спустя некоторое время новые владелец обратился с просьбой опознать монету в парижское отделение компании Professional Coin Grading Service. Работающие там эксперты установили, что это редкий образец одной из первых монет США. По их оценке, стоимость находки составляет 97 500 современных американских долларов.
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