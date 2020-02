В Россию вернулись туфельки великой княжны Марии Николаевны, расстрелянной в 1918-м

Раритеты будут представлены в экспозиции Александровского дворца, сообщает музей «Царское Село».

Уникальный артефакт был приобретен музем-заповедником на торгах парижского аукционного дома Eric Caudron вместе с другими предметами, связанными с семьей Николая II и императрицы Александры Федоровны. В результате коллекцию музея пополнили туфельки великой княжны Марии Николаевны, фотография и визитная карточка.

Среди последних приобретений также книга из библиотеки императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I вместе с ее суперэкслибрисом.

По сообщению пресс-службы музея, установить принадлежность туфелек великой княжне Марии помогли не только фотография княжны в этой обуви, но и приложенная к ним визитная карточка Mrs. A. H. Makleod (миссис Алистер Маклеод) с рукописной надписью на английском языке: «Shoes worn by H.I.H. the Grand Duchess Marie Nicholovna of Russia. 1902» (туфельки, носимые Великой княжной Марией Николаевной). Миссис Маклеод, урожденная Грей Игер, была сестрой Маргарет Игер (1863–1936) – ирландской няни императорских дочерей с 1898 по 1904 годы.

Великая княжна Мария Николаевна родилась 14 (26) июня 1899 года в Петергофе, где в то время проводила лето императорская семья. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года она была расстреляна в Екатеринбурге. Стоит напомнить о наших публикациях о трагедии монаршей семьи в России:

По инф. portal-kultura.ru

