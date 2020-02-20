В Германии отреставрировали древнейший римский кинжал, найденный на кладбище

Немецкие ученые сообщили о завершении работы по реставрации уникального римского кинжала, найденного во время археологических раскопок в апреле 2019 года в городе Хальтерн (Северный Рейн — Вестфалия). Кинжал, поверхность которого была раньше полностью покрыта толстым слоем корродированного металла, теперь выглядит так, что его можно принять за современную копию древнего оружия.
Кинжал I века сохранился вместе с ножнами и поясом. Он был найден девятнадцатилетним стажером Нико Калмундом во время совместных раскопок, проводившихся Вестфальско-Липпской ландшафтной ассоциацией (LWL) и Трирским университетом. Кинжал находился на глубине в 90 сантиметров, но когда его закопали в почву почти две тысячи лет назад, глубина составляла 40 сантиметров, и это стало тем счастливым обстоятельством, которое позволило кинжалу сохраниться. Если бы он оказался выше, он был бы разрушен во время вспашки поля, если бы был ниже — уничтожен грунтовыми водами.
Фото: LWL/Eugen Müsch
Находка удивила археологов. Она была сделана на кладбище при римском военном лагере. Умерших солдат там кремировали и хоронили в простых урнах без погребального инвентаря. Кинжал находился в траншее, вырытой вокруг холма и позже засыпанной. Почему довольно ценный для человека того времени предмет там оказался, неясно. Единственный сходный кинжал в Хальтерне был найден в 1967 году (без ножен и пояса) в самом лагере, а не на кладбище.
Кинжал был извлечен вместе с блоком почвы и доставлен в лабораторию. Рентгеноскопия и компьютерная томография показали, что кинжал находится в ножнах и что сохранился металлический пояс, к которому были прикреплены эти ножны. Но даже с детальными изображениями работа по очистке и реставрации кинжала заняла девять месяцев.
По форме лезвия и особенностям технологии кинжал относится к типу «Виндонисса», названному по римскому военному лагерю в современной Швейцарии, где ранее находили такие кинжалы. Сталь для кинжала была изготовлена в римской провинции Норик (на территории современных Австрии и Словении), которая в начале нашей эры была главным поставщиком стали и оружия для римской армии. Передняя часть ножен и рукоять украшены тонко сделанными геометрическими узорами из серебряной проволоки. Самые тонкие кусочки проволоки имеют толщину всего 0,15 мм. Также ножны и рукоять украшены красной эмалью и вставками из красного стекла.
У ножен под внешним слоем металла скрывается деревянная основа. Специалисты из Кельнского университета определили, что она сделана из липы. Пояс, на который вешали кинжал, был кожаным (сохранились отдельные фрагменты кожи). На кожу при помощи льняных нитей были нашиты бронзовые пластины, которые снаружи были покрыты оловом, чтобы выглядеть как серебряные. Но каким бы красивым ни был кинжал, он не был декоративным аксессуаром, а служил частью повседневно носимого вооружения. На нем обнаружены признаки износа клинка, часть серебряных элементов рукояти утеряна и заменена медными, а кольца, соединяющие ножны с поясом, имеют потертости от кожаных узелков.
Кинжал, ножны и пояс продолжают изучать специалисты. Находки планируется выставить в Римском музее в Хальтерне в марте 2022 года.
Немецкие ученые сообщили о завершении работы по реставрации уникального римского кинжала, найденного во время археологических раскопок в апреле 2019 года в городе Хальтерн (Северный Рейн — Вестфалия). Кинжал, поверхность которого была раньше полностью покрыта толстым слоем корродированного металла, теперь выглядит так, что его можно принять за современную копию древнего оружия.
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