Путин порассуждал о жизни на 10 тыс 800 руб в месяц

Жительница Петербурга задала президенту России вопрос, как прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Опубликовано видео разговора Владимира Путина с горожанами у памятника Анатолию Собчаку (президент навестил свой родной город на Неве).

На вопрос петербурженки, как жить-то, на получаемые ею 10800 руб, президент ответил: «Думаю, что очень трудно». После того как она предположила, что его зарплата больше, заметил: «Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата».

Женщина пожаловалась, что на прожиточный минимум невозможно купить продукты в магазине, и спросила, как быть одиноким матерям, которые воспитывают детей.

«Я понимаю, — ответил Путин. — Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа».

Собеседница задала вопрос по поводу пенсий инвалидов — ее знакомый с инвалидностью второй группы получает 3800 рублей в месяц.

«Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии», — заверил жителей президент. Он призвал не отчаиваться и заверил, что «ситуация меняется».

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Петербурженка пожаловалась, что суммы оплаты за квартиру, как и за капремонт растут, на что президент заметил: «Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю — стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой — запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится».

В завершение разговора он резюмировал, что «у нас много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить».

Путин приехал в Петербург на памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.

Убеждают ли вас уверения президента, что «ситуация меняется»? Считаете ли вы, что «государство делает все, что оно в состоянии»? Вопрос непростой - ведь проблемы бедности в России зашкаливают...

По инф. rosbalt.ru

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