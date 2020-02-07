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Нужна не «борьба с бедностью», а «стремление к достатку»!
|Воеводина Татьяна, lgz.ru
|07 Февраля 2020 г.
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Правительство ставит задачу борьбы с бедностью. Это нужно и правильно. Но формулировка (борьба с бедностью) – неверна. И цель: преодоление бедности – неверна. А неверно поставленная цель – не исполняется. Цель – в маленькой человеческой жизни или в жизни государства – должна формулироваться только положительно. Не «перестать болеть», а «стать здоровым». Цель – не отсутствие болезни, а наличие здоровья. Так и тут: не отсутствие бедности, а достаток, благосостояние. И правы китайские товарищи, которые поставили целью построение общества среднего достатка.
Борясь с бедностью, стремясь выбиться из нищеты, человек ставит в центр мышления, а значит, и в центр жизни всё ту же бедность и нищету. Или болезнь, если он ставит целью перестать болеть. Он постепенно начинает внутри себя, а затем и не только внутри, играть роль бедного (больного). Именно это убогое самоощущение передаёт детям и транслирует вовне. И неудивительно, что жизнь складывается в соответствии с картиной мира, которая живёт в голове. Мир вообще имеет свойство поворачиваться к человеку той стороной, которая преобладает в его мышлении. Если он внутри себя усвоил роль бедного, жизнь подкидывает факты, что, да, все честные люди (которые не воруют) – бедные и хорошо никогда не жили, значит, не стоит и пробовать и т.п. Такой человек в упор не видит возможностей заработать и изменить жизнь. Вот почему отрицательно сформулированные цели недосягаемы.
Когда человек ставит перед собой цель, он должен внутри себя почувствовать уже достигшим её. Тогда станут попадаться возможности сделать шаг к цели, будут «случайно» встречаться люди, полезные для продвижения по этому пути. Известно, что человек, погружённый в интенсивное размышление на какую-то тему, начинает всё чаще встречать информацию по ней. Есть даже те, кто считает, что сама ноосфера подкидывает идеи и факты. Есть и материалистическое объяснение: у человека настраивается определённым образом фокус внимания и фильтры сознания. Тот, кто считает себя бедным, просто не видит возможностей заработать, как дальтоник не видит разнообразия цветов. А если ему укажут на возможность – оттолкнёт: он же бедный, а вы о каком-то заработке...
Как важно думать не об избежании бедности, а о хорошем заработке, знаю из двадцатилетнего опыта работы с индивидуальными предпринимательницами. Многие начинают в крайне затруднительном материальном положении. Те, кто правильно ставит цель, имеют неизмеримо более высокие шансы окрепнуть. А для бедности они сами придумали термин «леди в затруднении». Затруднение преодолевается, и леди занимают подобающее им место в жизни. И реально зарабатывают на квартиры-дачи-шубы, притом не только в богатой Москве, а и везде.
«Всё это идеалистический вздор, – скажет наследник исторического материализма. – Как ни мысли, а если нет денег, их и не будет. А мыслит человек в соответствии со своим экономическим положением». Я уверена в обратном: человек действует, и в первую очередь в экономической области, так, как мыслит, даже, скорее, как верует. Внушать людям психологию бедности – вредно и опасно. Это ведёт к формированию «придонья», зависимого от пособий и даже не пытающегося что-то сделать. Опыт «борьбы с бедностью», которую ведут страны, взявшие за основу такой подход, показал: бедняков меньше не становится.
Умело организовать народный труд – вот подлинный путь к достатку. Не пособие для матери, а рабочее место с хорошей зарплатой для отца – вот изначальное решение.
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