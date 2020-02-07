Нужна не «борьба с бедностью», а «стремление к достатку»!

Правительство ставит задачу борь­бы с бедностью. Это нужно и пра­вильно. Но формулировка (борь­ба с бедностью) – неверна. И цель: пре­одоление бедности – неверна. А неверно поставленная цель – не исполняется. Цель – в маленькой человеческой жиз­ни или в жизни государства – должна формулироваться только положитель­но. Не «перестать болеть», а «стать здо­ровым». Цель – не отсутствие болезни, а наличие здоровья. Так и тут: не отсут­ствие бедности, а достаток, благосо­стояние. И правы китайские товарищи, которые поставили целью построение общества среднего достатка.

Борясь с бедностью, стремясь выбиться из нищеты, человек ставит в центр мышления, а значит, и в центр жизни всё ту же бедность и нищету. Или болезнь, если он ставит целью перестать болеть. Он постепенно начинает внутри себя, а затем и не только внутри, играть роль бедного (больного). Именно это убогое самоощущение передаёт детям и транслирует вовне. И неудивительно, что жизнь складывается в соответствии с картиной мира, которая живёт в голо­ве. Мир вообще имеет свойство пово­рачиваться к человеку той стороной, которая преобладает в его мышлении. Если он внутри себя усвоил роль бед­ного, жизнь подкидывает факты, что, да, все честные люди (которые не вору­ют) – бедные и хорошо никогда не жили, значит, не стоит и пробовать и т.п. Такой человек в упор не видит возможностей заработать и изменить жизнь. Вот поче­му отрицательно сформулированные цели недосягаемы.

Когда человек ставит перед собой цель, он должен внутри себя почувство­вать уже достигшим её. Тогда станут попадаться возможности сделать шаг к цели, будут «случайно» встречать­ся люди, полезные для продвижения по этому пути. Известно, что человек, погружённый в интенсивное размыш­ление на какую-то тему, начинает всё чаще встречать информацию по ней. Есть даже те, кто считает, что сама ноосфера подкидывает идеи и факты. Есть и материалистическое объясне­ние: у человека настраивается опре­делённым образом фокус внимания и фильтры сознания. Тот, кто считает себя бедным, просто не видит возмож­ностей заработать, как дальтоник не видит разнообразия цветов. А если ему укажут на возможность – оттолкнёт: он же бедный, а вы о каком-то заработке...

Как важно думать не об избежа­нии бедности, а о хорошем заработке, знаю из двадцатилетнего опыта работы с индивидуальными предприниматель­ницами. Многие начинают в крайне затруднительном материальном поло­жении. Те, кто правильно ставит цель, имеют неизмеримо более высокие шан­сы окрепнуть. А для бедности они сами придумали термин «леди в затрудне­нии». Затруднение преодолевается, и леди занимают подобающее им место в жизни. И реально зарабатывают на квартиры-дачи-шубы, притом не толь­ко в богатой Москве, а и везде.

«Всё это идеалистический вздор, – скажет наследник исторического мате­риализма. – Как ни мысли, а если нет денег, их и не будет. А мыслит человек в соответствии со своим экономиче­ским положением». Я уверена в обрат­ном: человек действует, и в первую очередь в экономической области, так, как мыслит, даже, скорее, как верует. Внушать людям психологию бедно­сти – вредно и опасно. Это ведёт к фор­мированию «придонья», зависимого от пособий и даже не пытающегося что-то сделать. Опыт «борьбы с бедностью», которую ведут страны, взявшие за основу такой подход, показал: бедня­ков меньше не становится.

Умело организовать народный труд – вот подлинный путь к достат­ку. Не пособие для матери, а рабо­чее место с хорошей зарплатой для отца – вот изначальное решение.

О трудной проблеме богатства и бедности в России — много материалов по ссылке.

По инф. lgz.ru

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