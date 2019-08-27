«Мама» убила, потому что в компьютер играл...

В Ленобласти женщина получила 12 лет исправительной колонии общего режима за убийство четырехлетнего сына.

Трагедия произошла в конце 2018 года в поселке Барышево Выборгского района. Пьяная 38-летняя женщина избила мальчика, нанеся ему не менее 10 ударов по голове и различным частям тела. Он скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

«Причиной жестокого поведения в отношении ребенка женщина назвала озлобленность, вызванную игрой сына в компьютерные игры», — отмечается в сообщении.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 12 лет она проведет за решеткой.

Вопиющий случай, от которого просто мурашки по коже. И не лучшим советчиком тут наряду с бесконтрольной агрессией был алкоголь. Несчастный мальчишка, еще даже в жизнь он толком вступить не успел, а ее уже поспешила закончить пьяная горе-мамаша. Хочется призвать взрослых быть действительно взрослыми, и не только по паспорту, а по поступкам тоже. Весь ситуаций с проявлением агрессии по отношению детям происходит немало, напомним:

И дети могут вести себя также:

А всё ли, уважаемые читатели сайта «Мои года» в порядке в семьях ваших детей? Почаще говорите с ними, родителями любимых внуков. Вразумляйте их и беседуйте, и будьте откровенны друг с другом, не замалчивая, если видите проблемы!

По инф. rosbalt.ru

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