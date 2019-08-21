И снова взрослые-нелюди, и снова их жертвы – дети

В Славгороде Алтайского края за истязание мальчиков осуждена женщина. А другой кошмарный случай вскрылся в подмосковном Домодедово...

По версии СК РФ, 37-летняя жительница одного из сел Бурлинского района воспитывала пятерых детей, а также двух детей своего мужа от предыдущего брака. С 2016 по 2018 год мачеха издевалась над чужими детьми, лишала их пищи, выставляла их на улицу на несколько часов: например, дети готовили домашнее задание стоя и спали на полу. Женщина избивала мальчиков, в том числе лопатой, палкой, металлическими ключами, руками и ногами. Отец не обращал внимание на истязания. В результате дети голодали, выпрашивали еду у посторонних, доедали остатки пищи за детьми в школьной столовой, отставали в развитии и находились в подавленном состоянии.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

И вот еще ужасный случай, закончившийся трагически.

В Московской области вынесли приговор жителю Домодедово, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 8-летнего ребенка.

Извращенец насиловал своего пасынка с августа по декабрь 2016 года, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. В ночь с 1 на 2 декабря 2016 года злоумышленник в состоянии наркотического опьянения убил мальчика и закопал его тело вблизи кладбища в деревне Лямцино.

Приговором судьи Московского областного суда жителю Домодедово назначено наказание в виде 24 лет колонии строгого режима.

Жестокость по отношению к детям – не вновь открытая тенденция. К сожалению, о разных случаях проявления агрессии становится известно все чаще и чаще. И выплескивают ее не только родители не по крови. И в родных семьях подчас происходят ужасные трагедии.

А безответственное родительство становится ответственным не всегда. Усилия могут здесь прилагать и разные люди, и разные службы. Но некоторым семьям и их участникам жить «и так хорошо». А задача других, которые рядом, не быть безучастными. Замечать, если часто плачет ребенок, если соседский мальчишка ходит голодным или бывает подавлен. Порой внимание почти ничего нам не будет стоить. Но оно может быть не напрасным: выхватив ребенка из жуткого жизненного контекста ВОВРЕМЯ, можно повлиять на судьбу малыша или вовсе его спасти.

По инф. rosbalt.ru

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