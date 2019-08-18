Новые трагедии с детьми: умирают от ножевых ранений...

СМИ сообщают о новых случаях происшествий и трагедий с детьми. Два ребёнка погибли на этой неделе от ножевых ранений, а 16-летняя девочка-подросток убила ножом своего знакомого. Все три истории заставляют леденеть кровь в жилах.

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В Кирове тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили 14 августа в одной из квартир на улице Дружбы. Как сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ, на допросе задержанная призналась в убийстве. Она пояснила, что ребенок мешал ей отдыхать.

СМИ сообщают, что мать вместе с сыном пришла в гости к двум знакомым мужчинам – все они выпивали. Следователи считают, что к убийству может быть причастен 41-летний знакомый матери ребенка, который в момент совершения преступления был пьян. Мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Следствие инициирует вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении ее второго ребенка.

Также отмечается, что мать убитого мальчика состояла на учете, и ее неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Две другие трагедии приключились в Краснодарском крае.

Первая случилась вечером 9 августа. Ребенок погиб от удара ножом в грудь.

Известно, что мальчик был во дворе дома со своей девятилетней сестрой. В какой-то момент мать услышала крик сына, и, подбежав к нему, увидела, что у ребенка колотое ранение в области грудной клетки. Мальчик умер по пути в больницу, сообщает СК РФ.

Возбуждено дело об убийстве.

Местная пресса уточняет, что дети бегали во дворе с кухонным ножом. Девочка, державшая в руке нож споткнулась и упала, вслед за ней мальчик упал на нож и получил смертельное ранение.

Вторая история разыгралась в конце июля. В ночь на 26 июля 16-летняя девушка со своим молодым человеком и его 24-летним братом выпивала в селе Черешня.

Во время распития спиртного между братьями произошла ссора, которая переросла в драку. Со слов девушки, она попыталась разнять конфликтующих, но брат ее молодого человека оттолкнул ее и стал оскорблять.

Тогда девушка нанесла обидчику один удар ножом в спину и ушла к себе домой, выбросив по дороге нож. Брат пострадавшего вызвал полицию и бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие на место врачи констатировали смерть потерпевшего от причиненного ему колото-резанного ранения.

Сейчас 16-летняя девушка находится под домашним арестом. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают « Кубанские новости ».

Все эти трагедии могли бы и не произойти, если бы родители были более ответственными и сознательными, а также если бы в дело не вмешивался алкоголь, ведь он до добра не доводит. А в итоге как результат - три оборвавшиеся жизни и горькое ощущение того, что ничего уже не вернуть...

И вот ещё несколько печальных заголовков:

По инф. rosbalt.ru

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