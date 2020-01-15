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Мама-медведица бросила своих малышей... лесорубов испугалась!
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2020 г.
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В Карелии из-за лесорубов без матери остались двое новорожденных медвежат. Лесозаготовители шумом техники вспугнули медведицу и она ушла из берлоги, оставив свое потомство.

Мама-медведица бросила своих малышей... лесозаготовителей испугалась!

Как сообщает Центр спасения медвежат-сирот, 10 января  лесозаготовители шумом техники вспугнули медведицу и она ушла из берлоги, оставив двух новорожденных медвежат.

Сотрудник Минприроды Карелии передал прибывшим сотрудникам Центра медвежат вместе с сопроводительными документами. Специалисты говорят, что медвежатам не больше недели, они весят по 700 г.

На вид детеныши здоровы, но поскольку они некоторое время провели в холодной берлоге без матери, специалисты пока не могут исключить вероятности развития пневмонии. Также высок риск возникновения проблем с пищеварением из-за резкой замены питания.

Малышей кормят каждые два часа, и один их них ест охотно, а второй медвежонок пока более проблемный, он капризничает и накормить его удается не каждый раз. В Центре надеются вырастить детенышей и после подготовки выпустить на природу.

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По инф. rosbalt.ru

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