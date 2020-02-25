Снова взрослые недоглядели: ребенок умер, вдохнув канцелярский гвоздик

В Новочеркасске Ростовской области в результате несчастного случая умер четырехлетний мальчик.

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В станице Кривянская ребенок во время игры случайно вдохнул канцелярский гвоздик и стал задыхаться. Родители сначала сами попытались помочь ребенку, потом вызвали «скорую помощь», но дожидаться не стали и повезли сына в Новочеркасск на своей машине. В больницу мальчика привезли в состоянии клинической смерти.

Врачи час пытались спасти ребенка, но безуспешно. Гвоздик попал в трахею и вызвал спазм.

Трагичная история, что тут сказать. И ведь можно было этого избежать, всего лишь убрав подальше от ребенка опасные канцелярские принадлежности. А теперь уже ничего вернуть назад нельзя. Давайте будем внимательней и бережней к нашим малышам! Ведь от нас, взрослых, зависит их здоровье и жизнь... Напомним о некоторых происшествиях с детьми за последнее время:

По инф. rosbalt.ru

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