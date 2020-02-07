Папа с дочкой пошли в гараж машину прогреть. Малышка оттуда уже не вышла...

В селе Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкалья произошел несчастный случай. Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца.

Точную картину произошедшего установили следователи. 5 февраля 30-летний житель села пошел прогревать свою машину и взял с собой маленькую дочь. Из-за сорокаградусного мороза он прикрыл двери гаража, а сам с ребенком сел внутрь заведенного автомобиля.

Выхлопные газы усыпили забайкальца. Проснулся он только из-за телефонного звонка.

«Придя в себя, мужчина вынес дочь на улицу, однако к тому моменту девочка скончалась. Сам он в тяжелом состоянии госпитализирован в местную больницу», — сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). В его рамках допрошены мать ребенка, другие родственники и соседи. Будет также проведена судебная экспертиза, которая установит точную причину гибели девочки.

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