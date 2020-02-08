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В подольской школе подросток умер на уроке физры: сердце!..
По инф. rosbalt.ru   
08 Февраля 2020 г.
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Подмосковные следователи начали проверку после внезапной гибели школьника на уроке в Подольске.

У школьника, умершего на уроке физкультуры в Подмосковье, было больное сердце

ЧП произошло в пятницу, 7 февраля, на занятиях физкультурой в одной из школ Подольска. Как выяснили следователи, во время игры в баскетбол 15-летнему ученику 9-го класса стало плохо. Мальчик присел на скамейку и потерял сознание. Врачи «скорой» не смогли спасть ребенка и лишь констатировали его смерти.

В медицинской карте школьника значилось наличие у него сердечного заболевания. Между тем, врачи допустили его к занятиям физкультурой.

В рамках проверки следователи опрашивают учеников школ и учителей для установления всех обстоятельств гибели подростка, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

...Ужасная история, давайте посочувствуем от души всей семье погибшего парня! Но, простите, куда смотрели взрослые, когда допускали заведомо нездорового ребенка к баскетболу?! Ведь это очевидное нарушение всяческих норм охраны здоровья... Увы, такие случаи (пусть и не доходящие до летального исхода) - нередки в отечественной системе образования.

По инф. rosbalt.ru

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