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Лукашенко заявил, что «вирус атакует слабых»
По инф. rosbalt.ru   
07 Апреля 2020 г.
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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о четырех умерших от коронавируса в стране. По его словам, «вирус атакует слабых». (Президент Белоруссии известен своими громкими высказываниями, но, возможно, в чем-то он и прав, ведь он один из немногих глав государств, кто отказался от введения карантина. - прим. МГ.)

Лукашенко заявил, что «вирус атакует слабых»

«305 человек зараженных коронавирусом по всей стране — это мизер! Мы их лечим, 16 только на ИВЛ, и то это не проблема», — подчеркнул Лукашенко. «Шумиху подняли по поводу четверых умерших!», — добавил лидер Белоруссии. Он пояснил, что у одной из жертв «было 135 кг веса». «А как можно жить? Сердце почти не работает, это болит, то болит, целый букет болезней. Вирус атакует слабых», — добавил белорусский президент.

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  • Александр Лукашенко предложил для борьбы с COVID-19 мыть руки, пить спирт и работать на тракторе. Сам "батька" заявил, что никаких вирусов не боится и они никак не влияют на график его работы.
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По данным на 6 апреля в Белоруссии насчитывается 700 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек.

По инф. rosbalt.ru

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