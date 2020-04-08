Лукашенко мириться со смертями от коронавируса не хочет, но о карантине и не думает

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
До сих пор Белоруссия оставалась одной из немногих стран, которые отказывались принимать жесткие меры по борьбе с коронавирусом, но число зараженных растет по экспоненте и уже достигло 794. Умерли от вируса 13 человек. Но вводить карантин «батька» Лукашенко по-прежнему не спешит, хотя и признает, что с гибелью людей мириться нельзя.
«Мы должны бороться за каждого человека, особенно если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за нашу жизнь, мы должны бороться за жизнь каждого старика, потому что, к несчастью, этот вирус бьет прежде всего по старикам и по тем, кто слабо защищен иммунной системой», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
Он посоветовал гражданам укреплять иммунитет, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.
Тем временем в Полоцкий РОВД было подано заявление с просьбой завести уголовное дело на Лукашенко. Его подал Александр Матвеев, мать которого заразилась коронавирусом и умерла в Витебской областной клинической больнице 2 апреля. Заявитель подчеркнул, что президент не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса.
К 7 апреля жертвами вируса в Белоруссии стали уже 13 человек, но Лукашенко не откликается на призыв общественности ввести в республике карантин.
До сих пор Белоруссия оставалась одной из немногих стран, которые отказывались принимать жесткие меры по борьбе с коронавирусом, но число зараженных растет по экспоненте и уже достигло 794. Умерли от вируса 13 человек. Но вводить карантин «батька» Лукашенко по-прежнему не спешит, хотя и признает, что с гибелью людей мириться нельзя.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) отправила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и замминистру экономического развития Сергею Галкину с просьбой разрешить отсрочить выплату компенсаций туристам до 2022 года. Об этом говорится на сайте ассоциации.
В Италии задержали группу пенсионеров, которые грубо нарушали правила изоляции и собирались группой, чтобы играть в карты в лесу. Фанаты преферанса из местечка Кастано Примо под Миланом не хотели отказываться от своей ежедневной карточной игры: шесть пенсионеров в возрасте от 65 до 75 лет встречались рано утром в лесу вдоль канала Вилорези. (Случай, конечно, из ряда вон выходящий. Люди рисковали жизнью ради игры в карты, при этом устраивали мастерскую конспирацию! - прим. МГ.)
Более 200 млрд. рублей выделит федеральный бюджет в этом году на поддержку семей с детьми, из них 140 млрд. будут направлены на выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет, сообщил Минтруд.
Крупнейшие поставщики продуктов питания в России собираются скорректировать в сторону повышения закупочные цены на некоторые товары, и торговые сети уже оповещены об этом. В частности, речь идет о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории удорожание может составить от 5 до 20%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».
«Королева бюджета», «мадам Арбидол» – эффектная блондинка Татьяна Голикова при любом составе правительства на виду и на слуху. Когда бюджет трещал по швам, Голикова работала в Минфине и, как говорят, знала основные цифры назубок. Когда по миру разошелся коронавирус, вице-премьеру в юбке пришлось бороться и с этой напастью. Выяснилось, что стойкий характер у будущей чиновницы был с самого детства.
В Латвии, с целью минимизировать распространение коронавируса, закрыли все наземные игорные заведения и даже приостановили работу онлайн-сегмента. Лицензии игорных операторов временно прекратили своё действие. Один из крупных гемблинг-операторов — Enlabs высказал своё мнение о запрете азартных игр через интернет. По мнению Георгия Устинова — исполнительного директора и президента Enlabs, правительство стремится обезопасить население от необдуманных финансовых трат, но на самом деле это приведет к активизации теневого сегмента, который по-прежнему будет предоставлять гемблинг-услуги.
Учиться нужно постоянно, ибо такова жизнь. Она постоянно подбрасывает новые задачи, заставляя развиваться, расти, расширять горизонты. Даже карантин не в силах помешать учёбе – напротив, он дарит возможность пройти образовательную программу в интернете или узнать, как можно поступить в настоящий, традиционный вуз. Когда-нибудь – надеемся, скоро – режим изоляции будет отменён, и двери институтов и университетов вновь откроют свои двери. Кстати, а что если пройти обучение в Чехии? Бесплатно.
Регионы смогут выдавать управляющим компаниям субсидии на содержание и текущий ремонт ветхих и аварийных домов с условием, что компании снизят плату за эту услугу для жителей. Такой законопроект планирует внести в Госдуму член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев.
7 апреля 1827 года, ровно 193 года назад английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня. Свое изобретение Уокер придумал, как это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу — вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, а спустя некоторое время состоялась сделка.
Свадьба в онлайн-формате хороша тем, что проходит в сложное время и позволяет молодоженам сразу проверить чувства на прочность, а также позволяет сэкономить немало денег. С таким заявлением выступила главная сваха России Роза Сябитова.
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