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Лукашенко мириться со смертями от коронавируса не хочет, но о карантине и не думает
По инф. rosbalt.ru   
08 Апреля 2020 г.
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До сих пор Белоруссия оставалась одной из немногих стран, которые отказывались принимать жесткие меры по борьбе с коронавирусом, но число зараженных растет по экспоненте и уже достигло 794. Умерли от вируса 13 человек. Но вводить карантин «батька» Лукашенко по-прежнему не спешит, хотя и признает, что с гибелью людей мириться нельзя.

Лукашенко о коронавирусе: «мириться с гибелью людей нельзя»

Президент Александр Лукашенко заявил, что прирост пока не является лавинообразным, и катастрофы в стране «абсолютно нет».

По его словам, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 31 пациент, и система здравоохранения справляется с нагрузкой.

При этом Лукашенко был вынужден признать, что рост заболеваемость необходимо сдерживать, а с гибелью людей мириться нельзя.

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«Мы должны бороться за каждого человека, особенно если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за нашу жизнь, мы должны бороться за жизнь каждого старика, потому что, к несчастью, этот вирус бьет прежде всего по старикам и по тем, кто слабо защищен иммунной системой», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он посоветовал гражданам укреплять иммунитет, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

  • Тем временем в Полоцкий РОВД было подано заявление с просьбой завести уголовное дело на Лукашенко. Его подал Александр Матвеев, мать которого заразилась коронавирусом и умерла в Витебской областной клинической больнице 2 апреля. Заявитель подчеркнул, что президент не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса.
  • К 7 апреля жертвами вируса в Белоруссии стали уже 13 человек, но Лукашенко не откликается на призыв общественности ввести в республике карантин.

По инф. rosbalt.ru

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