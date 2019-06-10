Спасение в Сибири: куда все побегут от глобального потепления?

Учёные вновь взялись за экологические предсказания. Немало нам рассказывали о климатических ужасах глобального потепления, а теперь специалисты решили поведать о том, где можно будет спастись от смертельных экологических проблем. Как оказалось, к концу XXI века на азиатской части России можно будет жить и даже принимать к себе климатических беженцев.

Эксперты рассмотрели два варианта изменения климата: «умеренный» и «экстремальный». В результате оказалось, что в Сибири зимой средняя температура повысится на 3,4-9,1 градуса Цельсия, а летом – на 1,9-5,7 градуса. Осадков станет больше на 60-140 миллиметров.

Неприветливая часть России станет очень даже пригодной для жизни из-за уменьшения площади вечной мерзлоты и других климатических факторов. Стоит отметить, что на азиатскую часть России наверняка переселятся многие климатические беженцы, которые будут вынуждены убегать от засухи и иных стихийных бедствий в своих регионах. Предположительно, число таких переселенцев может достигнуть миллиарда, ведь могут серьёзно пострадать Индия и Китай.

Конечно, ничего хорошего от таких переездов ждать не стоит. Людям надо будет где-то жить, что-то есть, как-то существовать. А откуда взять ресурсы на всё это, если огромная часть планеты будет страдать от стихийных бедствий?

К сожалению, виноваты в таком исходе будем все мы. Так уж сложилось, что значимая для человечества экология – штука очень глобальная и чувствительная. До индустриальной эпохи мир жил с идеально отработанным циклом жизни всех существ, ресурсов, химических элементов.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

А потом люди стали «ломать» этот механизм. В результате в атмосферу стало уходить слишком уж много углерода, который ответственен за создание некого «покрывала» над всей Землёй. Это «покрывало» удерживает часть солнечного излучения, которое повышает температуру планеты и делает её пригодной для жизни. Называется такой процесс парниковым эффектом.

Только вот за годы индустриальной революции из-за извлечения ископаемых видов топлива в атмосферу вырвалось огромное количество углерода, которое задерживает намного больше тепла, чем нам необходимо. О том, что будет, если люди не остановятся, и было написано в этой статье. Так что выход придётся искать всем вместе, всему объединённому человечеству! Пусть даже это звучит пафосно, но иного решения нет: глобальные проблемы требуют не менее глобального подхода.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ