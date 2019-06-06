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Климатические переселенцы. Возможно ли такое?
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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Человеческой цивилизации скоро наступит конец из-за изменения климата, бездействия правительств и последующего социального и экономического кризиса. К такому выводу пришли австралийские эксперты из Мельбурна.

Климатические переселенцы. Возможно ли такое?

Свои доводы специалисты изложили в докладе, выдержки из которого приводит газета The Independent.

Так, ученые прогнозируют, что к 2030 году глобальные выбросы достигнут максимальных значений, а к 2050 году средняя температура воздуха на Земле поднимется на три градуса выше доиндустриальных значений, к 2100 году - начнет приближаться к отметке в пять градусов Цельсия.

В итоге исчезнет вечная мерзлота, в Амазонии наступит масштабная засуха, произойдут изменения в распределении муссонов в Азии и Африке, Северная Америка пострадает от разрушительных погодных явлений. Все это приведет к массовым переселениям людей из южных широт — число климатических беженцев может достигнуть миллиарда.

По инф. rosbalt.ru

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