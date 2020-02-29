Курникова и Иглесиас дали дочери необычное славянское имя

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою третью дочь именем Маша (не Мария). По словам певца, имя выбрала Курникова, и оно ему очень нравится.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Это третий ребенок пары — в 2017 году у них родились близнецы Николас и Люси.



- С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам, — рассказал Иглесиас.



Он также добавил, что пара не планировала третьего ребенка, однако теперь Иглесиас «абсолютно счастлив».

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...