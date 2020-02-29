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Курникова и Иглесиас дали дочери необычное славянское имя
|По инф. rosbalt.ru
|29 Февраля 2020 г.
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Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою третью дочь именем Маша (не Мария). По словам певца, имя выбрала Курникова, и оно ему очень нравится.
Это третий ребенок пары — в 2017 году у них родились близнецы Николас и Люси.
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