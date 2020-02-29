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Курникова и Иглесиас дали дочери необычное славянское имя
По инф. rosbalt.ru   
29 Февраля 2020 г.
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Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою третью дочь именем Маша (не Мария). По словам певца, имя выбрала Курникова, и оно ему очень нравится.

Курникова и Иглесиас дали дочери необычное славянское имя


Это третий ребенок пары — в 2017 году у них родились близнецы Николас и Люси.

- С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам, — рассказал Иглесиас.

Он также добавил, что пара не планировала третьего ребенка, однако теперь Иглесиас «абсолютно счастлив».

По инф. rosbalt.ru

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