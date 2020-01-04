Поклонники в восторге от подросших детей Анны Курниковой

«Спортсменка, красавица», супруга певца Энрике Иглесиаса и молодая мама Анна Курникова сделала новогодний подарок для подписчиков Инстаграма, выложив трогательное видео с участием собственных детей.

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Дело в том, что Анна и Энрике крайне редко показывают широкой публике своих ребятишек, и каждый раз это становится буквально мировой сенсацией.

В видеоролике двойняшки Николас и Люси просто бегут по траве за тем, кто снимает видео – скорее всего, это была сама Анна. Детям Курниковой и Иглесиаса сейчас по два года – малыши родились 16 декабря 2017-го.

Непосредственность ребятишек восхитила поклонников звёздной пары. Подписчики отметили, что двойняшки «унаследовали от родителей лучшие черты».

Кстати, в последнее время ходят упорные слухи, что Анна снова беременна от Энрике, но пара никак не комментирует эту информацию. Впрочем, о рождении Люси и Николаса общественность тоже узнала «по факту» - когда всё уже произошло. Анна не публиковала фотографий, на которых была бы заметна беременность, и никак не отвечала на прямые вопросы о своём положении. И вполне возможно, что и на этот раз звёздные родители предпочтут молчать до тех пор, пока у них не родится ещё один наследник.

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