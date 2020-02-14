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Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз
По инф. rosbalt.ru   
14 Февраля 2020 г.
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Фотографию своего новорожденного ребенка выложила в Сеть бывшая российская теннисистка Анна Курникова. Снимок она опубликовала в своем Инстаграме.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз


На фото ее супруг — испанский певец Энрике Иглесиас — держит малыша на руках. Под снимком подпись — «Мое солнце». Там же указана дата рождения ребенка — 30 января 2020 года. Пол малыша неизвестен.

В аккаунте музыканта появилось такое же фото.

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My Sunshine 01.30.2020

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Напомним, Иглесиас и Курникова познакомились в 2001 году во время съемок клипа на песню Escape. У них уже есть близнецы, которые родились 16 декабря 2017 года.

По инф. rosbalt.ru

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