Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. Это правильно, заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
Ситуация с лекарствами в детской онкологии остается сложной, признала гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова.
С начала года СМИ рассказали уже несколько историй брошенных родителями детей. Одна из них произошла в московском «Шереметьево», где мужчина оставил двух своих сыновей. В итоге мужчину задержали в Хабаровске, в отношении него возбуждено три уголовных дела: об оставлении детей в опасности, истязании и краже. Второй случай произошел на днях в Москве, где младенца нашли на снегу около подземного перехода. Выяснилось, что его оставила 29-летняя женщина, которая приехала в Россию из СНГ. Рассказываем об этих случаях подробнее.
Красивые и умные женщины часто остаются одни, так как мужчины на подсознательном уровне избегают отношений с ними. (Мужчинам надо не бояться умных дам, просто нужно самим подтягивать свой интеллект! - прим. МГ.)
Организация «Общественный контроль» проверила качество молока, которое продается в магазинах Петербурга. Из 11 образцов, закупленных экспертами, 7 не соответствуют ГОСТу. (Здесь стоит оговориться, что это касается молока не только из магазинов Петербурга, но и других городов - ведь товары везде поставляют примерно одинаковые. - прим. МГ.)
Продать ненужную одежду и купить новую по приемлемой цене, найти услуги массажиста или предложить свои, к примеру, по передержке животных – все это и многое другое легко сделать с помощью современных досок объявлений в интернете. Данный формат пользуется большой популярностью среди пользователей, потому что это действительно очень удобно.
Волгоградские полицейские задержали ветеринарного врача, подозреваемого в систематическом получении взяток от директора организации, занимающейся продажей куриных яиц. Ветеринар без проверки выдавал свидетельства о безопасности товара. (Получается, что быть уверенными в качестве продуктов животного происхождения, можно не всегда. Это только один вскрывшийся случай, а сколько еще может быть неизвестных... прим. МГ.)
Уже третий год официальным представителем крупнейшего мирового производителя детских велосипедов в Беларуси является сеть магазинов велосипедной техники и аксессуаров VELOZONA.BY. За это продолжительное время клиенты смогли оценить качество и высокие показатели безопасности данной продукции. Разнообразие моделей для любого возраста позволяет купить детский велосипед в Минске, который непременно понравится вашему ребенку. А для того, чтобы научить малыша кататься на нем, потребуется совсем немного времени.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает целесообразным оптимизировать операционные затраты банков, а также создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в целях снижения ипотечных ставок в стране.
Экозащитники Сахалина высказали претензии к деятельности структур, которые, по их мнению, наносят серьезный ущерб природе острова. Как сообщили в организации «Экологическая вахта Сахалина», производится вырубка лесов ради застройки территорий.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.