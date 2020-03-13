Крым: ветеринарная «ГАЗель» поспешит на помощь дельфинам

В Крыму появится «скорая помощь» для дельфинов. Ветеринары смогут оперативно помогать животным, которые попали в беду.

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Крымская автономная некоммерческая организация «Безмятежное море», занимающаяся спасением дельфинов в Черном море, получит президентский грант 4,2 миллиона рублей на приобретение и оборудование специального реанимобиля для морских млекопитающих. Сейчас оформляются необходимые документы для его получения.

— Наш специализированный ветеринарный автомобиль для оказания помощи дельфинам начнет работать уже в этом году, — рассказала «РГ» учредитель организации «Безмятежное море», биолог Анастасия Коростелева. — Средства гранта пойдут на его изготовление и оснащение. Срок ожидания части специального медоборудования достигает нескольких месяцев, но производители пошли нам навстречу, и мы рассчитываем получить его в ближайшее время. Благодаря этому даже в полевых условиях наши ветеринарные врачи смогут проводить диагностику, в том числе УЗИ и биохимические исследования крови. Быстрая постановка диагноза серьезно повысит шансы дельфинов на спасение. Это наш первый опыт участия в грантовом конкурсе, и очень приятно осознавать, что первая же попытка увенчалась успехом.

Сейчас будущий специализированный автомобиль проектируется, а уже в июне он сможет совершить первые спасательные рейсы. Предполагается, что под «скорую для дельфинов» оборудуют автомобиль «ГАЗель». Размер его кузова будет рассчитан на необходимые медицинские манипуляции (проведение анализов, подключение к капельницам) и транспортировку животных.

Сейчас будущий специализированный автомобиль проектируется, а уже в июне он сможет совершить первые спасательные рейсы. Предполагается, что под «скорую для дельфинов» оборудуют автомобиль «ГАЗель». Размер его кузова будет рассчитан на необходимые медицинские манипуляции (проведение анализов, подключение к капельницам) и транспортировку животных.

В дальнейшем китообразных будут отвозить в стационарный центр реабилитации, над созданием которого сейчас работают волонтеры. Также в предстоящем сезоне планируются публичные акции — обследование контрольных участков побережья для учета выбросов дельфинов, оказание экстренной помощи млекопитающим и распространение информационных материалов.

Только в 2019 году волонтеры организации зарегистрировали 468 выбросов морских млекопитающих в Крыму, в том числе 254 азовок, 95 афалин, 55 белобочек. 24 особи выбросились живыми и их можно было спасти. Две трети выбросившихся на берег дельфинов имели следы повреждений от рыболовных сетей и лески.

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