Всех российских белых мишек решено пересчитать

В России проведут полный учет численности белых медведей. Также Минприроды организует мониторинг состояния их популяции в 2020—2023 годах.

Решение принято по итогам заседания рабочей группы при министерстве по вопросам сохранения и восстановления белого медведя. Впервые в истории будут получены наиболее полные данные о численности белого медведя в России.

Как сообщает пресс-служба Минприроды, белые медведи были основной темой этого заседания. Обсуждалось планирование мероприятий по «инвентаризации» мишек. Дорожная карта проекта предусматривает, что в 2020 году будут проведены подготовительные к учету мероприятия.

Напомним, работа по сохранению белых медведей в РФ ведется в рамках нацпроекта «Экология». Планируется провести учет популяции и получить полную информацию о местах обитания белого медведя и актуальных угрозах сохранения вида. В 2021 году исследования должны пройти в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году — в море Лаптевых и Карском море, в 2023 — в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.

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По инф. rosbalt.ru

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