Пчелы собора Нотр-Дама пережили пожар и дали потомство

Пчелы, которые с 2013 года живут на крыше Нотр-Дама, остались целы после пожара в апреле 2019 года и недавно дали потомство.

Об этом пишет The Guardian. По данным газеты, специалисты боялись, что пчелы погибли от высокой температуры, но им все же удалось выжить. Пчеловод Сибил Мулен рассказала, что на насекомых не влияет то, что собор еще не восстановлен, а его стены — в копоти. Пчелы, говорит Мулен, не будут трогать все подряд, они садятся исключительно на цветки. Вредные вещества могли попасть в их организм с питьевой водой, но этого не произошло.

После катастрофы власти хотели убрать ульи, но в итоге «показалось более разумным оставить их в покое», говорит Мулен.

На крыше собора находится три улья, в каждом — от 30 до 45 тысяч пчел. Все они принадлежат к породе Бакфаст, названной по имени монаха, который ее вывел в 1920-х годах. Ульи установили на соборе в качестве поддержки биоразнообразия.

В июле 2019 года из трех ульев специалисты собрали 66 кг меда.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года, его удалось потушить только на утро. Предполагается, что возгорание произошло в районе шпиля собора. Причины этого до сих пор неизвестны. Пожар уничтожил две трети деревянной крыши собора и шпиль XIX века, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что восстановление собора займет пять лет. Напомним наши публикации по теме, которая взволновала весь мир:

Polit.ru

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