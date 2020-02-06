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В США койот провел барсука через тоннель под шоссе. Друганы, одним словом!
По инф. rosbalt.ru   
06 Февраля 2020 г.
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Камера наблюдения за дикой природой сняла крайне редкое зрелище. Койот вел барсука через туннель под шоссе в Северной Калифорнии, в США.

Дружеский жест койота по отношению к барсуку попал на видео

Дело в том, что взаимодействие между разными видами животных встречается довольно редко. Хотя как раз барсуки и койоты нередко охотятся вместе. Когда они работают совместно, им легче ловить добычу, к примеру, сусликов. Но видеть, как они движутся через маленький туннель (или водопропускную трубу) не во время охоты, а просто пересекая местность - это довольно удивительно.

На видео койот в начале привлекает внимание приятеля. Потом уходит в туннель, как бы показывая направление, а затем возвращается. Убедившись, что барсук понял что к чему, животное вновь уходит в туннель…

Ролик на разных платформах уже посмотрели более десятка миллионов зрителей. И множество людей были удивлены такими взаимоотношениями между дикими животными. А один из пользователей Twitter даже нашел дневную фотографию этой пары.

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