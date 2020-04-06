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Кредитные каникулы: банки отпустят не всех
По инф. rosbalt.ru   
06 Апреля 2020 г.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым зафиксировал максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, имеют право обратиться за кредитными каникулами.

Кредитные каникулы: банки отпустят не всех

Согласно документу, размещенному на сайте кабмина, максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тыс. рублей, для потребкредитов индивидуальным предпринимателям — 300 тыс. рублей, для автокредитов — 600 тыс. рублей.

При этом, следует из постановления, предельный размер для кредитов, выданных не для предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, вводимых из-за коронавируса для граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП), малого и среднего бизнеса 3 апреля.

Документ разрешает заемщикам-физлицам или ИП воспользоваться правом на отсрочку по уплате кредита сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Уйти на каникулы можно не позднее 30 сентября 2020 года. При этом потребуется предоставить документ, подтверждающий снижение доходов в течение 90 дней после обращения в банк, в том числе по телефону. Заемщик может попросить отсрочить уплату кредита или уменьшить размер платежей. В течение каникул на кредит не могут начисляться неустойки за просрочку уплаты основного долга или процентов, обращение взыскания на предмет залога и т. д.

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Также воспользоваться правом на кредитные каникулы разрешено не только ипотечным заемщикам, но и для тем, кто выплачивает потребительский кредит. Вводится ограничение в 2/3 на начисление процентов по потребительских кредитам за каникулярный период.

На кредитные каникулы смогут рассчитывать также субъекты малого бизнеса, но из составленного правительством списка отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии.

  • В Центробанке РФ предупредили, что кредитные каникулы не будут бесплатными — проценты по взятым кредитам в такой период каникул продолжат начисляться.
  • Регулятор посоветовал заемщикам при наличии возможности платить посильные суммы кредитору во время льготного периода, чтобы деньги направлялись на уменьшение основного долга по кредиту. Тем самым получится уменьшить сумму начисляемых процентов. Когда же «каникулы» закончатся, заемщик обязан вернуться к платежам по кредитам, а начисленные за это время проценты по кредитной карте должны быть уплачены в течение двух лет равными ежемесячными платежами, уточнил регулятор. При этом первый платеж нужно будет сделать спустя 30 дней после истечения льготного периода.

По инф. rosbalt.ru

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